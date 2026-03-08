Un lavoratore è caduto a terra mentre si trovava sulla banchina del porto di Marina di Carrara, in attesa di caricare un camion. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e ha attirato l’attenzione di chi si trovava nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, prontamente chiamati, per prestare assistenza. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di valutazione.

Si è accasciato al suolo mentre stava aspettando di caricare il camion sulla banchina Buscaiol del porto di Marina di Carrara. Si è conclusa così la vita di Fernando Venturini, autotrasportatore di Massa di 53 anni. L’arresto cardiaco fatale è avvenuto poco dopo le 20 di questo venerdì. Secondo i testimoni si è sentito male mentre era vicino a un container. Non appena i lavoratori presenti in banchina si sono resi conto del malore hanno chiamato il 118, una volta sul posto i sanitari hanno provato a praticare la rianimazione, ma la manovra non è servita a nulla, l’arresto cardiaco non ha dato scampo a Venturini. L’improvviso decesso di Fernando Venturini ha gettato nello sconforto l’intera comunità portuale, dove l’uomo era stimato per la sua dedizione al lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si accascia al suolo mentre lavora in banchina

