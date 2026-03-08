Shevchenko analizza il derby | I 10 punti di distacco significano poco Il Milan può riaprire il campionato

Shevchenko, ex calciatore del Milan, ha commentato il derby di stasera contro l’Inter, commentando la situazione della squadra e l’importanza della partita. Ha detto che i 10 punti di distacco dal vertice sono poco significativi e che il Milan ha la possibilità di riaprire il campionato. La sua analisi si concentra sulla partita e sulla posizione attuale dei rossoneri in classifica.

Inter News 24 Shevchenko, ex stella del Milan, ha parlato del derby di stasera contro l’Inter, analizzando la stagione dei rossoneri e l’importanza del match. Andriy Shevchenko, in vista del derby di Milano tra Milan e Inter, ha condiviso con La Gazzetta dello Sport una profonda analisi sulla situazione dei rossoneri e sull’attuale campionato. L’ex attaccante, che ha scritto pagine indimenticabili con il Milan, ha sottolineato l’importanza di questa partita, che potrebbe davvero cambiare il destino della stagione. IL DERBY NON È MAI UNA PARTITA NORMALE – «Togliere fascino al derby è assolutamente impossibile e i dieci punti di distacco in classifica significano poco, anzi: se il Milan vince, il campionato è riaperto. 🔗 Leggi su Internews24.com

Milan, Pastore non ha dubbi: “Il campionato è finito, 10 punti di distacco dall’Inter sono troppi”La sconfitta contro il Parma ha portato il Milan a 10 punti di distanza dall'Inter.

Shevchenko punta sul Milan: «Vinci il derby e riapri il campionato! Allegri una garanzia e Leao sta dimostrando una cosa»

