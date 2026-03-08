Shein riscopre le origini cinesi | i motivi dietro il cambio di strategia

Shein ha deciso di mettere in evidenza le proprie radici cinesi, come mostrato dalla partecipazione di Xu Yangtian alla Guangdong High-Quality Development Conference. Durante l’evento, la presenza del rappresentante dell’azienda ha attirato l’attenzione e ha suscitato qualche sorpresa tra i presenti. La scelta di tornare sulle origini si nota come un elemento chiave nella strategia attuale dell’azienda.

Quando Xu Yangtian è comparso sul palco della Guangdong High-Quality Development Conference, si dice che qualcuno non l’abbia nemmeno riconosciuto. Eppure, è il fondatore di una delle aziende cinesi con maggiore successo globale: Shein. La ricetta di Shein per scalare il mercato globale. Negli ultimi anni, la piattaforma di fast fashion è diventata una delle aziende più influenti nel settore della moda globale, trasformandosi da piccola realtà di e-commerce a gigante internazionale. Il marchio è ormai noto in gran parte del mondo per la sua capacità di produrre e distribuire abiti e accessori a prezzi estremamente competitivi, conquistando soprattutto il pubblico più giovane grazie alla velocità con cui riesce a intercettare le tendenze della moda e portarle sul mercato. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Shein riscopre le origini cinesi: i motivi dietro il cambio di strategia Giallo a Sanremo con Achille Lauro che non presenta Fedez, i motivi dietro al cambio scaletta in extremisCambio di scaletta all’ultimo e niente incontro ravvicinato tra Achille Lauro e Fedez: giallo durante la seconda serata di Sanremo 2026. Le mani cinesi sulle risorse globali: ecco la strategia di XiLa Cina sta utilizzando la Belt and Road per controllare risorse strategiche globali, rafforzando la sua influenza economica e geopolitica Negli... Aggiornamenti e notizie su Shein riscopre. Shein nel mirino per le accuse di lavoro forzato nello Xinjiang: risposte evasive al Parlamento britannicoShein, il colosso della fast fashion cinese, è stato oggetto di dure critiche da parte dei parlamentari britannici, soprattutto per il suo atteggiamento evasivo sulle condizioni di lavoro forzato ... greenme.it Manager / Chi è Chris Xu, il fondatore invisibile di Shein con un patrimonio di 9 miliardi di dollariLa storia dell’imprenditore alla guida dell’azienda che ha rivoluzionato il mercato globale della moda: ora la quotazione potrebbe cambiarne per sempre il destino. affaritaliani.it