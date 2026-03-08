sguardo in provincia san giuliano al top lajatico economica

Le quotazioni immobiliari in provincia si mantengono intorno a 1.495 euro al metro quadro, senza variazioni significative. San Giuliano si conferma tra le località più richieste, mentre Lajatico presenta prezzi più bassi e stabili. L’immobile viene ancora considerato una forma di protezione del risparmio, secondo le ultime rilevazioni di mercato.

Le quotazioni medie provinciali si attestano intorno a 1.495 euro al metro quadro, sostanzialmente stabili, ma soprattutto l’immobile continua a essere percepito come forma di tutela del risparmio. Diversa la situazione per chi intende investire esclusivamente in locazioni turistiche: il settore è oggetto di crescente attenzione normativa e molti investitori adottano un atteggiamento più prudente per via delle restrizioni della legge di bilancio e della Regionale Toscana. E’ la fotografia scattata da Armando Barsotti, presidente della Fiaip di Pisa, la federazione degli agenti immobiliari professionali, relativamente all’andamento del mercato immobiliare nella provincia pisana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

