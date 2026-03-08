Sgominata banda colpevole di tre rapine in un centro scommesse di Vignola

Le forze dell'ordine hanno sgominato una banda responsabile di tre rapine in un centro scommesse di Vignola. Tre dei componenti erano già in carcere per un colpo avvenuto un mese fa nello stesso locale. A questi si aggiungono altri due membri, uno sottoposto a custodia cautelare in carcere e l’altro agli arresti domiciliari, ancora non identificati.

Tre erano già in carcere per una rapina di un mese fa in un centro scommesse di Vignola. A loro si aggiungono altri due componenti della banda, uno finito in carcere, l'altro ai domiciliari, che non erano ancora stati individuati. Stando agli sviluppi delle indagini dei carabinieri, lo stesso gruppo sarebbe colpevole di altre due rapine ai danni del medesimo centro scommesse, la prima nel 2023, la seconda nel 2026. L’attività d’indagine è scattata, come scritto sopra, un mese fa, in seguito alla rapina del 4 febbraio, quando un uomo armato di pistola aveva fatto irruzione all’interno dell’agenzia di scommesse e, a seguito di minacce ai dipendenti, si era impossessato di oltre 21. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

