Oggi alle 15 prende il via la ventiquattresima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria con le partite che metteranno alla prova le squadre coinvolte. Sono in programma diverse sfide che coinvolgono diverse formazioni, tutte pronte a confrontarsi sul campo. La giornata si preannuncia ricca di emozioni e di incontri decisivi per la classifica.

La ventiquattresima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria inizierà oggi alle 15. Iniziando dal girone B di Prima Categoria: la Pietà, attualmente terza in classifica a quattro lunghezze dal Monsummano (nella foto), riceve al Faggi un Prato Nord ormai quasi certo della salvezza (ma che vorrà metterla nero su bianco). In zona playout, il Maliseti Seano tenterà di tornare al di sopra della linea di galleggiamento battendo al Nelli l’Atletico Spedalino e lo stesso cercherà di fare il Viaccia, al Ribelli, contro il Fornacette Casarosa. Impegno proibitivo invece per il Casale: fare punti ad Agliana contro la capolista AM Aglianese (ormai in fuga ed avviata verso la Promozione, salvo cataclismi difficili ad oggi da prevedere) si annuncia decisamente complicato, ma necessario per risalire la china. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sfide Prima e Seconda. Iniziano i match verità

