Settimo Torinese furto da 15mila euro all' interno di un' azienda con la complicità di due dipendenti | tre arresti

A Settimo Torinese, tre persone sono state arrestate dopo aver rubato circa 15 mila euro di merce da un’azienda di logistica. I sospettati hanno scaricato un furgone in piena notte, portando via candele e batterie per autoveicoli, con l’aiuto di due dipendenti dell’azienda che avrebbero collaborato al furto. La polizia ha intercettato il gruppo durante le operazioni di caricamento.

I fatti risalgono alla tarda serata del 3 marzo scorso, avvenuti nel comune di Settimo Torinese, precisamente all'interno di uno stabilimento industriale in via Raspini. Ad accorgersi di quello che stava accadendo, in maniera sospetta, i carabinieri della stazione di Torino Barriera di Milano, durante una fase di controlli sul territorio. Quattro uomini, indaffarati nello scaricare un furgone nella notte, attirano l'attenzione dei militari. Avvenuto il controllo, il sospetto si consolida: la merce stavano scaricando dal furgone era stata sottratta da un'azienda di logistica, un furto di circa 15mila euro.