servizio civile con la cooperativa a valpiana

Un servizio civile viene avviato con una cooperativa a Valpiana, offrendo ai giovani la possibilità di partecipare attivamente alla vita della comunità. I volontari si impegnano a supportare persone in difficoltà o che richiedono cure specifiche, contribuendo a migliorare il loro benessere. L'iniziativa coinvolge giovani interessati a mettere a frutto il proprio tempo in attività di assistenza e solidarietà.

Un’opportunità per i giovani di sentirsi protagonisti nella comunità, sostenendo chi si trova in difficoltà o necessita di particolari attenzioni. La cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo mette a disposizione un posto riservato a giovani con minore opportunità (cioè Isee inferiore ai 15 mila euro) nella sede di Valpiana, nel Centro Minori stranieri non accompagnati. La durata del servizio è 12 mesi. I ragazzi selezionati si occuperanno di garantire maggiormente agi ospiti del centro la protezione e le cure necessarie, rafforzare e sostenere il rapporto con la comunità, il territorio, la socialità, favorendo un ruolo attivo delle persone in condizione di disagio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

