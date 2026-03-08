Serie D il 15 marzo si riprenderà così

Il campionato di Serie D riprenderà il 15 marzo con le partite della 27ª giornata. Alle ore 14.30 si giocheranno Ferrandina contro Afragolese e Francavilla in Sinni contro un avversario ancora da definire. La programmazione delle partite è stata comunicata ufficialmente e riguarderà tutte le gare previste per quella giornata.

27a giornata 15.03.2026 h 14.30Ferrandina-AfragoleseFrancavilla in S.-FasanoVirtus Francavilla-NolaSarnese-GravinaF.Andria-HeracleaBarletta-MartinaAcerrana-NardòManfredonia-PaganesePompei-Real Normanna ClassificaBarletta 51Martina 51Paganese 50Fasano 46Afragolese 42Nardò 41Gravina 39V. Francavilla 37Nola 37F. Andria 34Heraclea 32Manfredonia 32Francavilla S. 31Real Normanna 30Sarnese 28Ferrandina 24Pompei 18Acerrana 13 28a giornata 22.03.2026 h 14.30 Gravina-BarlettaNola-PompeiReal Normanna-FerrandinaAfragolese-Fidelis AndriaNardò-Francavilla in S.Fasano-ManfredoniaPaganese-MartinaHeraclea-SarneseAcerrana-Virtus Francavilla