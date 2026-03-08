Serie C Puliservice chiude la stagione con la vittoria contro Rodinò Costruzioni

La Puliservice Reggio Calabria ha concluso la stagione di Serie C con una vittoria contro Rodinò Costruzioni. La squadra si sta preparando per l’impegno di Coppa Calabria e per i playoff, mentre i giocatori e lo staff si concentrano sui prossimi appuntamenti. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla formazione calabrese, che ha chiuso così il campionato.

Secco 3-0 come da pronostico. Sabato prossimo saranno Finals di Coppa contro la New Teodosis La Puliservice Reggio Calabria si prepara molto bene all'impegno di Coppa Calabria e alla post-season. Sabato prossimo saranno Finals di Coppa contro la New Teodosis, in un derby che promette grande volley in rosa e grandi contenuti tecnici. Le amaranto di mister Giglietta vincono anche nell'ultima sfida del girone. 3-0 secco, come da pronostico contro la Rodinò Costruzioni, team, come le amaranto, già certo del piazzamento post-season. Attendendo le ufficialità del caso, nel PlayOff il percorso della amaranto partirà dalla sfida contro la Sporting Magna Graecia di Catanzaro.