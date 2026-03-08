Serie C Forlì-Livorno in diretta LIVE

Alle ore 14:30 si gioca la partita tra Forlì e Livorno, visibile in diretta streaming. La squadra di casa cerca di reagire dopo la sconfitta contro Perugia, mentre gli ospiti vogliono ottenere punti per la classifica. La gara si svolge allo stadio comunale, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo per i tre punti.

Amaranto alla ricerca del riscatto dopo il ko interno con il Perugia. Fischio d'inizio alle 12.30 Lasciarsi alle spalle lo scivolone interno con il Perugia e ripartire subito per raccogliere quei punti necessari a blindare il discorso salvezza. Questo l'obiettivo con cui il Livorno, tornato nella parte destra della classifica, farà visita al Forlì (fischio d'inizio alle 12.30) nella 31esima giornata del girone B di serie C. Un match in cui gli amaranto, ancora privi di Samuel Di Carmine, dovranno far vedere qualcosa in più rispetto al turno infrasettimanale se vorranno raccogliere un risultato positivo. I biancorossi, attualmente due punti dietro a Dionisi e compagni in classifica, vogliono invece riscattare la sconfitta subita in extremis contro il Pineto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

#SerieC gr.B Forlì-Torres 2-0 Perugia-Pineto 0-1 Ascoli-Carpi 3-0 Sambenedettese-Livorno 0-0 league table (top5) 1 Arezzo 62 2 Ascoli 56 3 Ravenna 55 4 Ternana 39 5 Campobasso 39 #calcio #football x.com