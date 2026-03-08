Serie C | Forlì-Livorno 1-1 le pagelle | Odjer il migliore Mawete in difficoltà

Nel match di Serie C tra Forlì e Livorno, il risultato finale è di 1-1. Menarini ha segnato il gol che ha portato avanti i biancorossi, mentre Peralta ha risposto per gli amaranto. Odjer è stato valutato come il giocatore migliore in campo, mentre Mawete ha incontrato alcune difficoltà. La partita si è disputata allo stadio Morgagni di Forlì.

Gli amaranto, allo stadio Morgagni, strappano il pari grazie al gol di Peralta conquistando un punto utile in chiave salvezza Il Livorno, allo stadio Morgagni di Forlì, strappa il pari. 1-1 il risultato finale, con gli amaranto che hanno risposto con Peralta all'iniziale vantaggio biancorosso firmato da Menarini. Un punto utile per muovere la classifica dopo il passo falso interno con il Perugia. Seghetti 5,5: due errori di superficialità che rischiano di costare caro. Nel primo, dopo essersi fatto rubare il pallone da Franzolini, si riscatta opponendosi alla conclusione di Trombetta, sul secondo deve ringraziare la mancanza di precisione del centravanti biancorosso. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Serie C | Ascoli-Livorno 3-1, le pagelle: Mawete da incubo, centrocampo in affanno Leggi anche: Serie C | Sambenedettese-Livorno 0-0, le pagelle: Seghetti salva il risultato, centrocampo e attacco in difficoltà Altri aggiornamenti su Serie C Forlì Livorno 1 1 le pagelle.... Temi più discussi: Serie C, Forlì-Livorno in diretta. LIVE; Serie C | Forlì-Livorno, le probabili formazioni. Venturato: Vogliamo trovare continuità, servirà una prestazione di livello; Forlì-Livorno: una sfida nel segno della rivalsa; Serie C, le gare della 31^ giornata su Sky. Diretta/ Forlì Livorno (risultato 1-0) video streaming tv: Menarini apre il match! (8 marzo 2026)Diretta Forlì Livorno streaming video tv: si gioca una sorta di sfida diretta per provare ad entrare in zona playoff nel girone B di Serie C. ilsussidiario.net Forlì-Livorno, tre punti per ripartire... e sognare: le probabili formazioniForlì e Livorno, separate da due soli punti in classifica, si affrontano alle 12.30 al Morgagni (LIVE MATCH su TuttoC.com) in occasione della 31esima ... tuttoc.com Ecco i 24 convocati per la partita di Forlì a disposizione di Mister Venturato. #uslivorno1915 - facebook.com facebook #SerieC gr.B Forlì-Torres 2-0 Perugia-Pineto 0-1 Ascoli-Carpi 3-0 Sambenedettese-Livorno 0-0 league table (top5) 1 Arezzo 62 2 Ascoli 56 3 Ravenna 55 4 Ternana 39 5 Campobasso 39 #calcio #football x.com