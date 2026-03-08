Serie A1 Brescia quinta vittoria di fila E resta in scia alla Pro Recco
Il Brescia conquista la sua quinta vittoria di fila in Serie A1 e si mantiene vicino alla Pro Recco in classifica. La squadra ha ottenuto anche un sesto risultato utile nelle ultime sette partite considerando le gare di Champions League. La squadra continua a mostrare un rendimento costante e consolidato nelle ultime settimane.
Quinto successo consecutivo in campionato, sesto nelle ultime sette gare contando la Champions League. E dopo il 21-7 della gara di andata, tutto va secondo i programmi per l’ An Brescia, vincente 11-22 sul fanalino di coda Rari Nantes Florentia. La squadra lombarda resta in scia alla capolista Pro Recco e lancia al meglio lo sprint primaverile che mette in gioco un posto alle Final Four della Valletta e alle semifinali Scudetto. Per i lombardi sarà complesso staccare uno dei due biglietti disponibili nel girone A contro squadre come Barceloneta (vincente in settimana proprio a Mompiano), Novi Beograd e Olympiacos, ma in campionato nessuno pare reggere il passo della squadra di Sandro Bovo oltre ai tricolori, pur non dimenticando il ko con Savona nelle semifinali di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
