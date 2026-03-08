Il Brescia conquista la sua quinta vittoria di fila in Serie A1 e si mantiene vicino alla Pro Recco in classifica. La squadra ha ottenuto anche un sesto risultato utile nelle ultime sette partite considerando le gare di Champions League. La squadra continua a mostrare un rendimento costante e consolidato nelle ultime settimane.

Quinto successo consecutivo in campionato, sesto nelle ultime sette gare contando la Champions League. E dopo il 21-7 della gara di andata, tutto va secondo i programmi per l’ An Brescia, vincente 11-22 sul fanalino di coda Rari Nantes Florentia. La squadra lombarda resta in scia alla capolista Pro Recco e lancia al meglio lo sprint primaverile che mette in gioco un posto alle Final Four della Valletta e alle semifinali Scudetto. Per i lombardi sarà complesso staccare uno dei due biglietti disponibili nel girone A contro squadre come Barceloneta (vincente in settimana proprio a Mompiano), Novi Beograd e Olympiacos, ma in campionato nessuno pare reggere il passo della squadra di Sandro Bovo oltre ai tricolori, pur non dimenticando il ko con Savona nelle semifinali di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A1. Brescia, quinta vittoria di fila. E resta in scia alla Pro Recco

Pallanuoto, l’AN Brescia vince ed aggancia momentaneamente la Pro Recco in testa alla Serie A1Assieme agli alabardati resta soltanto il Quinto, che piega l’Olympic Roma per 12-8 e si porta a +7 sulla zona play-out, al momento rappresentata...

Pallanuoto, Serie A1 2026: Pro Recco e AN Brescia non sbagliano nella diciassettesima giornataSabato con sei partite per la Serie A1 di pallanuoto al maschile che, dopo l’anticipo di ieri, proponeva tutti i restanti match per la...

Tutti gli aggiornamenti su Pro Recco.

Temi più discussi: A1 maschile: il Recco stravince l'anticipo col Posillipo, per Brescia e Trieste vietato fallire; PALLANUOTO: CALOTTINA TRICOLORE: TUTTO CIO’ CHE FA WATERPOLO; Pallanuoto Trieste in viaggio verso Palermo; A1 maschile: Trieste batte e avvicina il Posillipo, squilli di Salerno e Ortigia.

Serie A1. Brescia, quinta vittoria di fila. E resta in scia alla Pro ReccoQuinto successo consecutivo in campionato, sesto nelle ultime sette gare contando la Champions League. E dopo il 21-7 della ... sport.quotidiano.net

Pallanuoto, il Brescia vince e torna a -3 dalla Pro Recco in Serie A1. Successi per Ortigia e De AkkerSi completa la 18ma giornata della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile ed il risultato di maggior rilievo è la vittoria del Brescia, corsaro in casa ... oasport.it

Pro Recco “venti” di forza in casa del Posillipo x.com

Pro Recco Waterpolo added a new photo. - Pro Recco Waterpolo - facebook.com facebook