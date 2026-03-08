Serie A Silver HC Sannio | blitz a Fasano salvezza più vicina

L’HC Sannio di Benevento, squadra affiliata a Prime Service, ha vinto l’ultima partita esterna contro il Serra Fasano, nel corso della terza giornata del girone di ritorno del campionato di serie A Silver. La sfida si è svolta a Fasano, e con questa vittoria la squadra si avvicina alla salvezza. La partita si è conclusa con la vittoria del club campano.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Club di Benevento, targato Prime Service, riesce a superare il Serra Fasano nell’ultima gara esterna valida per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di serie A Silver. Il team sannita, guidato dal capitano Luca Cavuoto è giunto ad un bivio decisivo a meno di due mesi dal termine della regular season ed è atteso da delicatissime gare in ottica salvezza. Questa prima vittoria esterna consente al team di Benevento di risalire la classifica ed allontanarsi, per ora, dal Chieti e dal Girgenti, squadre che a breve dovrà affrontare, ma prima ci sarà la gara di sabato prossimo contro il Teramo che si disputerà, come al solito a Cerreto Sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Serie A Silver, HC Sannio: blitz a Fasano, salvezza più vicina H.C. Sannio: Serie A SIlver si riprende a febbraio, Under 16 capolista e ancora vincente nel derbyLa sfida, giocata come sempre a Cerreto Sannita! preludio delle festività natalizie e della sosta per gli impegni della nazionale ai campionati... Hockey campionato indoor élite, festa grande per l’HC Bondeno contro l'Hp Valchisone e l’Hc BraNei giorni scorsi si è tenuto a Bondeno il terzo concentramento del campionato indoor élite. Una raccolta di contenuti su Serie A Silver HC Sannio blitz a Fasano.... Temi più discussi: Pallamano Serie A Silver, Molteno imbattuto sfida il Paese; Pallamano, per l’H.C. Sannio tre sfide decisive per la salvezza: sabato la trasferta di Fasano; Pallamano Molteno affronta Paese il 7 marzo. Pallamano. HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno travolge il Paese e resta imbattutaUndicesima vittoria stagionale per i brianzoli che mantengono la vetta del Girone A di Serie A Silver La squadra brianzola supera il Paese 41-22 con una prestazione corale MOLTENO – L’HC San Giorgio S ... msn.com Pallamano Molteno affronta Paese il 7 marzoRiparte il campionato di Serie A Silver per l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, impegnato sabato 7 marzo in ... casateonline.it PALLAVOLO ROSSANO, VITTORIA NETTA A BISIGNANO E PRIMO POSTO IN SERIE C Le gialloblù chiudono la regular season con un convincente 3-0 contro Craticam Volley Academy e conquistano la vetta del campionato con 58 punti. https://www.calabri - facebook.com facebook SERIE A | In campo Fiorentina-Parma. Segui la DIRETTA #ANSA x.com