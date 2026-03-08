Serie A Bologna-Verona 1-2 | successo salvezza dei giallobù Fiorentina-Parma finisce 0-0

Nella 28esima giornata di Serie A, il Verona ha vinto 2-1 contro il Bologna allo stadio 'Dall'Ara', assicurandosi la salvezza. Nel match di Milano tra Milan e Inter, si è giocato il derby, mentre la Fiorentina e il Parma hanno concluso in parità 0-0.

(Adnkronos) – Nel giorno del derby di Milano tra Milan e Inter, il Verona batte 2-1 il Bologna in un match della 28esima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Dall'Ara' del capoluogo emiliano. Al vantaggio dei padroni di casa con Rowe al 49', replicano Frese al 53' e Bowie al 57'. In classifica rossoblù ottavi con 39 punti, scaligeri che salgono a quota 18 e sono in 19a posizione. Nell'altra partita delle 15 di oggi, domenica 8 marzo, Fiorentina e Parma si fermano sullo 0-0 allo stadio 'Franchi' di Firenze. In classifica gli emiliani agganciano la Lazio all'undicesimo posto con 34 punti, mentre i viola sono in diciassettesima posizione a quota 25. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

