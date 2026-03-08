Serena Brancale chi era la mamma Maria De Filippis | La sua morte è stata improvvisa

Maria De Filippis, madre di Serena Brancale, è scomparsa nel 2020 a causa di una malattia improvvisa. Serena ha annunciato il suo ritorno al Festival di Sanremo 2026, un anno dopo aver partecipato con il brano “Anema e core”. La scelta di ripresentarsi a Sanremo è stata definita dall’artista come una decisione artistica, ma anche legata a motivazioni personali.

La mamma di Serena Brancale, Maria, è morta nel 2020 per una malattia improvvisa e il ritorno di Serena al Festival di Sanremo 2026, a soltanto un anno di distanza da “Anema e core”, è certamente una scelta artistica, ma va interpretato anche come gesto molto personale. Il brano in gara dal titolo “ Sei come me “, infatti, è dedicato alla madre Maria De Filippis, scomparsa improvvisamente nel 2020. Una canzone che arriva dopo anni di silenzio, di elaborazione e di attesa, e che rappresenta il punto più intimo mai toccato dalla cantautrice barese. Serena Brancale, chi era la mamma. La mamma Maria De Filippis è stata per Serena Brancale una presenza costante, un riferimento creativo e una complice. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi era la madre di Serena Brancale: età, la malattia e l'eredità musicale di Maria de Filippis. Il ritorno di Serena Brancale al Festival di Sanremo 2026 non è solo un momento artistico, ma un passaggio profondamente personale.

La morte improvvisa della mamma di Serena Brancale ha sconvolto la sua vita. Il ritorno di Serena Brancale sul palco del Festival di Sanremo non rappresenta soltanto una tappa professionale, ma un viaggio intimo e doloroso.

