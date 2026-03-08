I detenuti di Aversa hanno iniziato a lavorare come operai agricoli e addetti al confezionamento, partecipando a un progetto di inserimento lavorativo. Durante il percorso, si occupano di seminare e curare le colture, contribuendo alle attività agricole della struttura. Il loro coinvolgimento mira a favorire l’autonomia e il reinserimento sociale attraverso l’esperienza pratica nel settore.

Tempo di lettura: 3 minuti Da detenuti a operatori agricoli. E ad addetti al confezionamento. È il percorso formativo che l’Università Popolare di Caserta e la Casa di reclusione di Aversa hanno portato avanti con successo in questi mesi e che si è concluso con gli esami finali e la consegna degli attestati di formazione professionale rilasciati dalla Regione Campania nelle scorse ore. Non è il primo risultato dell’ente casertano nel sistema penitenziario. Qualche settimana fa un’altra storia di riscatto ha visto insieme l’Università Popolare di Caserta e il Carcere militare giudiziario di Santa Maria Capua Vetere “Caserma Ezio Andolfato”, unico istituto di questo tipo attivo in Italia dal 2005: venti detenuti hanno difatti conseguito la qualifica di manutentore del verde. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Seminare…il proprio futuro: i detenuti di Aversa diventano operatori agricoli

Detenuti diventano operatori agricoli: il percorso di Università Popolare di Caserta e casa di reclusioneIl riscatto passa per la formazione professionale mirata al reinserimento sociale.

Una selezione di notizie su Seminare il proprio futuro i detenuti....

Temi più discussi: Seminare… il proprio futuro: i detenuti di Aversa diventano operatori agricoli; Seminare… il proprio futuro: i detenuti di Aversa diventano operatori agricoli; Campania. 8 marzo, l’agricoltura è donna: testimonianza di Marina Reale (Coldiretti Donne); Agricoltura, il 9 marzo a Firenze il focus sulle ricadute della Pac in Toscana.

Seminare… il proprio futuro: i detenuti di Aversa diventano operatori agricoliIl riscatto passa per la formazione professionale mirata al reinserimento sociale ... msn.com

Seminare il futuro, in 5 regioni l'evento di NaturaSìPomarance, 20 ott. (askanews) - Come ogni anno, si è svolta in cinque grandi aziende agricole bio l'iniziativa Seminare il futuro, promossa da NaturaSì assieme alla Fondazione omonima. Un evento nato ... notizie.tiscali.it

A che punto siete con le semine del mese di marzo Marzo è uno dei mesi più importanti per chi coltiva l’orto. Le giornate si allungano, il terreno si risveglia e iniziano le prime vere semine della stagione. Ma cosa conviene seminare adesso Meglio semi - facebook.com facebook

“Non ti affannare a seminare noie e affanni nelle tue giornate e in quelle degli altri, non chiedere altro che una gioia solenne.” Franco Arminio nato il 19 febbraio 1960 #francoarminio #auguri #buoncompleanno #compleanno #birthday #happybirthday #19feb x.com