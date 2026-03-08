Sei Nazioni di Rugby Lamaro | Abbiamo lottato come sempre In difesa siamo stati un muro tutti uniti

L’Italia del rugby ha ottenuto una vittoria storica contro l’Inghilterra, con il punteggio di 23-18, durante la quarta giornata del Sei Nazioni allo stadio Olimpico di Roma. Nel match, i giocatori italiani hanno dimostrato determinazione, con una difesa compatta e un gioco di squadra che ha permesso loro di superare gli avversari. La partita si è conclusa con un risultato che resterà nella memoria degli appassionati.

Roma – Vittoria storica per l’Italia del rugby che sconfigge 23-18 l’Inghilterra in un match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni, allo stadio Olimpico di Roma. Per l’Italia è la prima vittoria contro l’Inghilterra dopo 32 sconfitte. “Eravamo nervosi prima del match”, dice il capitano Michele Lamaro a Itv. “Sentivamo la tensione, in campo abbiamo lottato come sempre. In difesa siamo stati un muro, tutti uniti”, aggiunge. Gli azzurri vanno in meta con Menoncello (33?) e con Marin (72?), che realizza la segnatura decisiva. Garbisi trasforma le 2 mete (34?, 73?) e aggiunge 3 piazzati determinanti (20?, 57?, 60?). L’Inghilterra, in meta... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Rugby, Sei Nazioni: Quesada e Lamaro: “Orgoglio e rimpianto, ma ora siamo competitivi”C’è orgoglio, ma anche tanta amarezza, nelle parole di Gonzalo Quesada dopo la sconfitta per 20-13 contro l’Irlanda all’Aviva Stadium, nel secondo...

Rugby, Sei Nazioni: Quesada “Siamo stati competitivi per 70 minuti contro i più forti”La sconfitta per 33-8 contro la Francia a Lille, nel terzo turno del Sei Nazioni 2026, lascia in Gonzalo Quesada un misto di rammarico e...

