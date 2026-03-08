Se l’Italia diventa un modello – Economia e conti pubblici presentazione del libro a Montecitorio

Il 11 marzo alle 15 si terrà a Montecitorio, nella Sala della Lupa, la presentazione del libro di Marco Fortis intitolato “Se l’Italia diventa un modello – Economia e conti pubblici”. L’evento vede la partecipazione di vari relatori e rappresentanti istituzionali che discuteranno del contenuto del testo. La presentazione si svolgerà in un contesto istituzionale e pubblico.