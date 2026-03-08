Se l’Italia diventa un modello – Economia e conti pubblici presentazione del libro a Montecitorio
Il 11 marzo alle 15 si terrà a Montecitorio, nella Sala della Lupa, la presentazione del libro di Marco Fortis intitolato “Se l’Italia diventa un modello – Economia e conti pubblici”. L’evento vede la partecipazione di vari relatori e rappresentanti istituzionali che discuteranno del contenuto del testo. La presentazione si svolgerà in un contesto istituzionale e pubblico.
ROMA - Mercoledì 11 marzo, a partire dalle ore 15, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà la presentazione del libro di Marco Fortis, "Se l'Italia diventa un modello - Economia e conti pubblici". Si prevede nell'occasione il saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Intervengono, oltre all'autore, Giancarlo Giorgetti, Alberto Quadrio Curzio, Antonio Misiani e Alberto Bagnai. Modera l'incontro Giorgia Pacione Di Bello. L'appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
