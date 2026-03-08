Scuola primaria 2026 2027 | il tempo pieno supera il 52% Nel Lazio 72,5% in Sicilia 22,2% I dati

Per l’anno scolastico 20262027, oltre il 52% degli studenti della scuola primaria in Italia frequenta il tempo pieno. Nel Lazio questa percentuale raggiunge il 72,5%, mentre in Sicilia si ferma al 22,2%. I dati mostrano come le preferenze delle famiglie varino notevolmente da regione a regione, evidenziando una distribuzione molto diversa del tempo scolastico.

Le scelte delle famiglie sul tempo scuola alla primaria per l’anno scolastico 20262027 confermano una diffusione maggioritaria del tempo pieno, ma con differenze territoriali significative. L'articolo Scuola primaria 20262027: il tempo pieno supera il 52%. Nel Lazio 72,5%, in Sicilia 22,2%. I dati. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Milano, flash mob alla scuola primaria di Figino: “Salviamo il tempo pieno"La futura prima rischia di partire per 27 ore alla settimana per mancanza di personale (Video fFsani).

Leggi anche: La scuola primaria di Peccioli avrà il tempo pieno, previsti i primi open day

Una raccolta di contenuti su Nel Lazio.

Temi più discussi: Supremazia dei licei e tecnici in (lieve) calo: la mappa delle scuole più scelte a Roma e nel Lazio; Iscrizioni 2026/2027, raddoppia la filiera 4+2. Licei al 55,88% (Classico scende, sale il Made in Italy), lieve ripresa dei Professionali. Tutti i dati; Iscrizioni 2026/2027, i dati ufficiali: Valditara esulta per il 4+2, il 55% dei neo-iscritti andrà al liceo - PDF; Iscrizioni 2026-27, licei al 69,7% nel Lazio.

Iscrizioni 2026/2027, Giuliani: Licei classici in perdita, si potrebbero introdurre discipline più vicine ai ragazziIeri, 2 marzo, sono stati pubblicati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito i dati delle iscrizioni 2026/2027, le cui procedure si sono concluse lo scorso 21 febbraio. A commentarli, a Famiglia Cr ... tecnicadellascuola.it

Iscrizioni Scuola 2026/27: boom per la filiera 4+2 e lo Scientifico resta in vettaChiuse le iscrizioni 2026/27: i Licei dominano ancora col 55%, ma la vera sorpresa è il raddoppio degli iscritti alla filiera 4+2. Scopri la classifica degli indirizzi più amati in Italia. skuola.net

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per questo fine settimana - facebook.com facebook