Scontro moto-auto muore un 54enne sul raccordo di Pistoia

Un incidente tra moto e auto si è verificato nel primo pomeriggio di ieri sulla tangenziale ovest di Pistoia. Un uomo di 54 anni è rimasto coinvolto nello scontro e, nonostante i soccorsi, è deceduto. La vittima era alla guida della moto al momento dell’impatto. La Polizia stradale sta indagando sulle cause della collisione.

PISTOIA – Una notizia che lascia nel dolore l’intera comunità pistoiese. Non ce l’ha fatta il 54enne rimasto coinvolto nel drammatico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri (7 marzo) sulla tangenziale ovest. L’uomo è deceduto all’ospedale San Jacopo, dove era arrivato in condizioni disperate: troppo gravi i traumi riportati nello scontro che ha spento per sempre le sue speranze. La tragedia si è consumata nei pressi dell’uscita Pistoia Centro. Secondo una prima ricostruzione, il 54enne viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, si è scontrato violentemente con un’autovettura. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Scontro moto-auto, muore un 54enne sul raccordo di Pistoia Leggi anche: Incidente sul raccordo anulare: scontro auto-moto, morto un uomo Leggi anche: Incidente sul raccordo anulare: scontro auto-moto, morta una persona Aggiornamenti e contenuti dedicati a Scontro moto. Temi più discussi: Muore a 32 anni: tragico incidente, schianto tra moto e auto; Scontro auto-moto, centauro di 32 anni muore sulla strada del Giogo; Altra tragedia nella notte, cade per evitare un animale e viene travolto da un'auto: muore motociclista; Andria, scontro auto-moto: muore Michele Saccotelli, 31 anni. Pistoia: muore motociclista dopo lo scontro con un’auto sulla tangenzialeNon ce l'ha fatta il motociclista di 54 anni di Pistoia, rimasto ferito gravemente a causa di un incidente verificatosi nel primo pomeriggio di ieri, 7 marzo 2026, sulla tangenziale ovest di Pistoia. firenzepost.it Tragedia della strada: muore motociclista 53enne dopo lo scontro in tangenzialeNon ce l’ha fatta il motociclista pistoiese di 53 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio, 7 marzo, sulla tangenziale Ovest di Pistoia. L’uomo è morto all’ospedale San J ... valdinievoleoggi.it Scontro fra moto, ridotto il risarcimento a una donna: “Andava troppo veloce” - facebook.com facebook