Scomparsa da Guidonia la 33enne Elisa Quattrocchi | nessuna notizia da più di un mese

Una donna di 33 anni è scomparsa da Villalba di Guidonia da più di un mese. La famiglia non ha più notizie e si è rivolta alle forze dell'ordine per cercare di rintracciarla. La scomparsa ha suscitato preoccupazione tra i conoscenti e i residenti della zona. Le ricerche e le indagini sono in corso per trovare la donna.

Elisa Quattrocchi, giovane di 33 anni, è scomparsa da oltre un mese da Villalba di Guidonia. La famiglia è preoccupata e teme possa essere in difficoltà. 🔗 Leggi su Fanpage.it Si cerca Elisa Quattrocchi, la 33enne è svanita nel nulla da oltre un meseElisa Quattrocchi, 33 anni, è scomparsa oramai da oltre un mese, da quando, lo scorso 4 febbraio, non ha più dato notizie di sé. Melissa scomparsa da oltre un mese: la notizia è appena arrivataLa scomparsa di una giovane persona può sconvolgere intere comunità, lasciando dietro di sé domande senza risposta e un senso di vuoto difficile da... Tutti gli aggiornamenti su Scomparsa da Guidonia la 33enne Elisa.... Temi più discussi: Elisa Quattrocchi scomparsa da un mese da Guidonia, l'appello per ritrovarla; Elisa Quattrocchi scomparsa da un mese da Guidonia, l'appello per ritrovarla; Donna scomparsa da Villalba di Guidonia: appello per ritrovare Elisa Quattrocchi; Allarme alle porte di Roma per la scomparsa di Elisa Quattrocchi: appello e ricerche a est della Capitale. Scomparsa da Guidonia la 33enne Elisa Quattrocchi: nessuna notizia da più di un meseElisa Quattrocchi, giovane di 33 anni, è scomparsa da oltre un mese da Villalba di Guidonia. La famiglia è preoccupata e teme possa essere in difficoltà. fanpage.it Elisa Quattrocchi scomparsa da un mese da Guidonia, l'appello per ritrovarlaElisa Quattrocchi, 33 anni, è scomparsa da oltre un mese da Villalba di Guidonia, frazione del comune di Guidonia Montecelio. Della ragazza si sono perse le tracce dal 4 febbraio. I familiari hanno la ... romatoday.it Elisa Quattrocchi scomparsa da un mese da Guidonia, l'appello per ritrovarla ift.tt/6cWIt4s x.com ATTENZIONE: Elisa si è allontanata da Villalba di Guidonia, potrebbe frequentare la zona di #torreangela a Roma. #stazioni #metro #tiburtina #termini. Contattate il 112 o il nostro numero se la vedete o avete informazioni utili: 388 189 4493. #sanbasilio #tor - facebook.com facebook