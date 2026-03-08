Scomparsa da Guidonia la 33enne Elisa Quattrocchi | nessuna notizia da più di un mese

Una donna di 33 anni è scomparsa da Villalba di Guidonia da più di un mese. La famiglia non ha più notizie e si è rivolta alle forze dell'ordine per cercare di rintracciarla. La scomparsa ha suscitato preoccupazione tra i conoscenti e i residenti della zona. Le ricerche e le indagini sono in corso per trovare la donna.

Si cerca Elisa Quattrocchi, la 33enne è svanita nel nulla da oltre un meseElisa Quattrocchi, 33 anni, è scomparsa oramai da oltre un mese, da quando, lo scorso 4 febbraio, non ha più dato notizie di sé.

Elisa Quattrocchi, 33 anni, è scomparsa da oltre un mese da Villalba di Guidonia, frazione del comune di Guidonia Montecelio. Della ragazza si sono perse le tracce dal 4 febbraio. I familiari hanno la ...

