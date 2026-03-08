Sciopero il 9 marzo disagi per scuola e sanità

Il 9 marzo ci saranno scioperi che coinvolgeranno molte categorie, tra cui scuola e sanità. La commissione di garanzia ha specificato che le sigle sindacali che hanno proclamato lo sciopero hanno escluso il settore dei trasporti. Disagi sono previsti in diverse aree pubbliche, con le scuole e le strutture sanitarie che potrebbero essere particolarmente colpite. La giornata di domani si preannuncia quindi difficile per vari servizi pubblici.

La seconda settimana di marzo si apre con uno sciopero generale dei sindacati di base, previsto per lunedì 9 ma senza i trasporti cui si aggiungerà l’agitazione della Flc Cgil in scuola, università e ricerca. L’agitazione di Cobas, Cub e Usb riguarda infatti quasi tutte le categorie del comparto pubblico e privato per l’intera giornata, escluso il comparto dei trasporti, mentre per i vigili del fuoco sarà dalle ore 9.00 alle ore 13.00. La motivazione dell’astensione al lavoro della Flc Cgil nei settori di scuola, università, ricerca, Afam, formazione professionale e scuola non statale è invece per la Giornata Internazionale dei diritti delle donne. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

