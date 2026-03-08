Sciopero generale servizi scuole trasporti e ospedali a rischio | chi si ferma

Domani, lunedì 9 marzo, diverse categorie di lavoratori incroceranno le braccia, coinvolgendo scuole, sanità, trasporti e servizi pubblici e privati. La giornata di sciopero interesserà diversi settori, mettendo a rischio l’attività di scuole, ospedali, mezzi di trasporto e servizi essenziali. La mobilitazione coinvolge numerose categorie di lavoratori che hanno deciso di fermarsi per un’intera giornata.

L'agitazione riguarda tutti i settori, pubblici e privati per 24 ore. Per i traporti saranno garantite le fasce di garanzia Scuola, sanità, trasporti, servizi pubblici e privati. Domani, lunedì 9 marzo, sarà una giornata di sciopero generale. Tradotto, anche le normali attività non sono assicurate. In Brianza, ad esempio, per l’intera giornata o turno di lavoro di lunedì potranno verificarsi disservizi nella raccolta dei rifiuti, nello spazzamento stradale, nel trasporto cassoni e nell’apertura delle piattaforme ecologiche di Gelsia.Contestualmente, se genitori e alunni rischiano di trovare i cancelli di scuola chiusi, prendere un bus o una metro potrebbe diventare difficile. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Lunedì 9 marzo scatta lo sciopero generale. Scuole, trasporti e ospedali a rischio: chi si ferma

