Sciopero generale del 9 marzo ecco i settori coinvolti

Lunedì 9 marzo si prevede uno sciopero generale che interesserà diversi settori tra cui scuola, sanità, trasporti, servizi pubblici e privati. Si attendono possibili disagi e interruzioni nelle attività quotidiane di molte persone che operano in questi ambiti. La mobilitazione coinvolge lavoratori di varie categorie, causando potenziali ripercussioni sulla normale attività di molte strutture e servizi.

Nella giornata di lunedì 9 marzo potrebbero essere vari i disagi riscontrati in molti settori: dalla scuola alla sanità e ai trasporti ma anche per i servizi pubblici e privati. Lo sciopero interessa tutta Italia e tutti i settori ed è stato indetto in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, che ricorre l’8 marzo. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto lo sciopero è supportato da Slai-Cobas. Saranno garantiti i servizi minimi e le fasce di garanzia, che variano a seconda della città. La durata prevista è di 24 ore. Non aderiscono le sigle Usi e Usb. Per la scuola è la Flc Cgil a proclamare un’intera giornata di astensione dal lavoro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Sciopero generale nazionale del 9 marzo per i diritti delle donne: 24 ore di stop, i settori coinvoltiSarà uno sciopero generale e nazionale di 24 ore quello di lunedì, 9 marzo, e che coinvolgerà più settori sia pubblici che privati dalla scuola alla...

Una raccolta di contenuti su Sciopero generale.

Temi più discussi: Sciopero generale nazionale indetto per l’intera giornata del 9 marzo 2026; No, lunedì 9 marzo a Roma non c'è sciopero dei trasporti; Sciopero generale 9 marzo, tutti i settori a rischio; Lunedì 9 marzo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private.

Sciopero generale di lunedì 9 marzo: disagi per scuola, sanità, serviziLunedì 9 marzo è il giorno dello sciopero generale di 24 ore, proclamato da diversi sindacati di base, cui si aggiungerà l'agitazione della Flc Cgil in scuola, università e ricerca, che potrebbe ... rainews.it

Sciopero generale 9 marzo, tutti i settori a rischioScatta oggi la mobilitazione generale che interesserà molti comparti, dalla scuola alla sanità fino alla Pubblica Amministrazione. Esclusi i trasporti. Possibili ripercussioni su attività pubbliche e ... tg24.sky.it

Oggi nuovo sciopero generale : ecco chi si ferma. La guida settore per settore - facebook.com facebook

#Sciopero generale #9marzo, i servizi a rischio. Escluso il trasporto pubblico x.com