Sciare senza barriere è possibile Due comprensori fanno da apripista

Due comprensori sciistici in provincia di Brescia hanno introdotto un kit di autovalutazione per verificare l’accessibilità delle aree dedicate agli sciatori con disabilità. Questo strumento permette ai gestori di valutare e migliorare le strutture, rendendo le piste più accessibili a tutti. L’iniziativa punta a promuovere lo sci senza barriere, favorendo un’esperienza più inclusiva per gli appassionati di sport invernali.

BRESCIA Un tool kit di autovalutazione che permette ai gestori degli impianti sciistici di verificare il livello di accessibilità del proprio comprensorio per le persone con disabilità, attivando in modo coordinato tutti i servizi necessari: dal trasporto con navette attrezzate ai parcheggi dedicati, dagli impianti di risalita accessibili agli ausili specializzati fino alla presenza di istruttori qualificati. È quanto prevede Ski-Ability, il progetto europeo di cui Regione Lombardia è capofila nell’ambito della Comunità di Lavoro ArgeAlp, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici ed il Comitato Paralimpico Italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

