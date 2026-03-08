Sci di fondo Under 16 Il capolavoro di Siria Benassi Bronzo ai Campionati italiani

Ieri, ai Campionati italiani Under 16 di sci di fondo, Siria Benassi dello Sci Club S ha conquistato una medaglia di bronzo. La giovane atleta ha portato a casa il risultato durante la competizione nazionale, distinguendosi tra le altre concorrenti. La sua prestazione ha attirato l’attenzione sul suo talento e sulla crescita nel circuito giovanile.

Medaglia di bronzo ieri ai Campionati italiani di sci di fondo (Under 16) per la giovane Siria Benassi dello Sci Club S.Annapelago. Un grande risultato per tutto il movimento sciistico appenninico conquistato nella gara di 5 chilometri a tecnica classica. "Siamo immensamente orgogliosi di Siria – commenta il vicesindaco Davide Fiorenza a nome del Comune – della nostra giovane atleta Siria Benassi, portacolori dello Sci Club Sant'Annapelago, per la splendida medaglia di bronzo nella gara individuale. Siria non è solo un talento del nostro sci club locale, ma è anche una studentessa del Liceo Scientifico per gli Sport Invernali di Pievepelago, unico liceo sportivo statale in Italia dedicato interamente alle discipline invernali, un'eccellenza pubblica che permette ai nostri ragazzi di conciliare studio e agonismo ai massimi livelli.