Sci di fondo la staffetta mista dell’Italia è di bronzo ai Mondiali Juniores

Durante i Mondiali Juniores di sci di fondo a Lillehammer, in Norvegia, l’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta mista. La squadra composta da Marco Pinzani, Caterina Milani, Daniel Pedranzini e Vanessa Cagnati ha concluso la gara alle spalle di Norvegia e Francia, che si sono piazzate rispettivamente prima e seconda.

Il titolo si assegna in volata: i padroni di casa della Norvegia riescono a spuntarla, tagliando il traguardo in 49’46"8, beffando al fotofinish la Francia, battuta per soli 0"3. Gradino più basso del podio per l’Italia, che chiude con un ritardo di 16"1 dalla vetta, mentre è quarta la Svizzera, con la Svezia quinta. Dominik Fischnaller chiude la stagione con un podio ad Altenberg. Festeggia Felix Loch Felix Loch si è aggiudicato la tappa di Altenberg (Germania) valevole come ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino singolo. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci di fondo, la staffetta mista dell’Italia è di bronzo ai Mondiali Juniores Sci di fondo, Mondiali Junior: bronzo azzurro nella staffetta mista a Lillehammer, quarta medaglia per l’ItaliaMilani, Pinzani, Pedranzini e Cagnati salgono sul terzo gradino del podio per il quarto anno consecutivo. Biathlon, Italia d’argento ad Anterselva: staffetta mista sul podio, Francia oro e Germania bronzo ai Mondiali.L’argento è “vivo” per l’Italia del biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: la staffetta mista, composta da Tommaso Giacomel,... Altri aggiornamenti su Sci di fondo la staffetta mista.... Temi più discussi: Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Klaebo domina, Pellegrino al terzo posto; Lo sport del giorno: regole e curiosità dello sci di fondo Paralimpico; Sci di Fondo | Campionati Italiani | Individuale TC | Allievi Maschile | Bosco Chiesanuova: Sul podio Federico Castelletti 2° e Zaccaria Bracchi 3°; Sci di Fondo – Sprint, individuale e staffette: a Bosco Chiesanuova i tricolori U16. LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA: iniziata la gara femminile!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:37 Partita la prima norge Karoline Groetting. 10:36 Passa ai 1.1km Svahn ed ha 81 di margine sulla francese ... oasport.it LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2026 in DIRETTA: vincono Sundling e Klaebo, tanti azzurri in top 15!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sprint in tecnica libera da Lahti, Finlandia. Nella giornata di domani si ... oasport.it Dopo l'opening di Ruka, la CdM di sci di fondo torna sulle nevi finniche. A Lahti, sabato 7 marzo, andrà in scena la sprint a skating, dove il padrone del circuito è favoritissimo e ha nel mirino il record assoluto di vittorie in coppa negli sport olimpici invernali. Per - facebook.com facebook Campionati Mondiali juniores di SCI di FONDO - Lillehammer (Norvegia) - Daniel Pedranzini conquista la medaglia d’argento nella 10 km a tecnica classica! Bene anche Marco Pinzani, già argento nella 20 km, che oggi chiude settimo. #NoiconVoi x.com