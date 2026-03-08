Sci alpino | una magica Elena Curtoni torna a vincere in Coppa del mondo

Elena Curtoni ha vinto il Super-g femminile in Val di Fassa, tornando a conquistare un risultato di rilievo in Coppa del mondo. La gara si è svolta sulla pista di località alpina, con la sciatrice italiana che ha completato il percorso in tempi che le hanno permesso di salire sul gradino più alto del podio. La vittoria segna un momento importante nella stagione sportiva.

