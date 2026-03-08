Sci Alpino oggi in TV dove vedere il Super G di Val di Fassa e lo slalom di Kranjska Gora | orari e programma

Oggi lo sci alpino torna in TV con due eventi di Coppa del Mondo: alle 10:45 si svolge il Super G di Val di Fassa, con le italiane Goggia e Pirovano tra le favorite, mentre lo slalom di Kranjska Gora è in programma nello stesso giorno. Gli appassionati possono seguire le gare con orari e dettagli sul palinsesto.

Sci Alpino oggi in TV, dove vedere la discesa in Val di Fassa e il gigante di Kranjska Gora: orari e programmaLa discesa libera femminile e il Gigante maschile si disputano oggi: donne in pista alle 10:45, uomini al cancelletto nelle due manche (9:30 e 12:30).

Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom a Kranjska Gora: orari e programmaOggi a Kranjska Gora la celebre pista Podkoren ospita lo slalom femminile di Coppa del Mondo di sci alpino.

Quando lo sci alpino oggi in tv: orario discesa Val di Fassa, startlist, streamingÈ il momento della verità: due gare in meno di ventiquattro ore per definire il quadro della situazione in vista della finale di Lillehammer. La Coppa del ... oasport.it

LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia difende il pettorale rossoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist del superG femminile della Val di Fassa Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live ... oasport.it

Prima giornata paralimpica e prime medaglie azzurre. Arrivano entrambe dallo sci alpino, discesa libera -cat. ipovedenti. Chiara #Mazzel (con la guida Nicola Cotti Cottini) è splendido argento. Al maschile bronzo per Giacomo #Bertagnolli (con Andrea Ravelli x.com