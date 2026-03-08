Sci alpinismo | Giulia Murada completa degli Europei da favola

A Shahdag, in Azerbaigian, si sono svolti i campionati europei di sci alpinismo, dove Giulia Murada ha ottenuto risultati eccezionali. Durante le gare, ha occupato costantemente posizioni di vertice, rimanendo quasi sempre sul podio. Le competizioni hanno visto protagonisti numerosi atleti provenienti da diversi paesi, con Murada che si è distinta per le sue prestazioni.

Sono giornate da favola per Giulia Murada che, ai campionati europei di sci alpinismo di Shahdag, in Azerbaijan, non è praticamente mai scesa dal podio. A laurearsi campionessa europea, con il tempo di 33'57", è stata l'austriaca Sarah Dreier, mentre è stata l'elvetica Caroline Ulrich a completare il podio. Come già accaduto per l'Individual di venerdì. anche la Vertical Race odierna era valida non soltanto per i campionati europei, ma anche come prova di Coppa del mondo, la Ismf world cup ski moutaineering: il secondo posto, dunque, permette a Giulia Murada di rafforzare la propria leadership nella classifica generale e poter così consolidare le proprie ambizioni di conquistare la sfera di cristallo a fine stagione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giulia Murada Temi più discussi: Europei, che Italia nella prova individuale! Oro per Giulia Murada, bronzo per Alba De Silvestro; Sci alpinismo: titolo europeo e prima vittoria in Coppa del mondo per Giulia Murada; Campionati europei di sci alpinismo 2026, tutte le medaglie dell'Italia: Giulia Murada fa tris a Shahdag; Shahdag: l'Italia apre gli Europei in Azerbaigian con l'argento di Giulia Murada nella prova sprint. Giulia Murada ancora sul podio a Shahdag: argento nel vertical e leadership in Coppa del Mondo rafforzataLa valtellinese chiude seconda alle spalle dell'austriaca Dreier, campionessa europea, e porta il suo bottino di podi in Coppa del Mondo a quota 13. Il prossimo ... sportface.it Murada cala il tris a Shahdag. L’azzurra è seconda nel vertical agli EuropeiL'Italia conclude gli Europei di sci alpinismo, competizione che si è disputata a Shahdag, con una nuova medaglia. Giulia Murada, dopo aver concluso al ... oasport.it Europei di scialpinismo, storica tripletta per Giulia Murada - facebook.com facebook ANCORA A SEGNO Murada scatenata a Shahdag, Azerbaijan! Giulia completa la tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo con il secondo posto nella vertical race! Il risultato, il terzo della sua spedizione, le vale anche come argento europeo! Come x.com