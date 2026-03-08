Schianto tra due auto i veicoli finiscono accartocciati | serve l' intervento dei vigili del fuoco

Due auto si sono scontrate questa mattina a Forlì in via Primo Maggio, finendo accartocciate. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, chiamati a soccorrere le persone coinvolte e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione sulla dinamica dell’incidente o eventuali feriti al momento. La strada è rimasta chiusa per alcune ore durante le operazioni di soccorso.

I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di domenica (8 marzo) a Forlì per un incidente stradale avvenuto in via Primo Maggio. Intorno alle 10,30 una squadra della sede centrale è stata chiamata a intervenire a seguito di uno scontro che ha coinvolto due autovetture. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e alla stabilizzazione di uno dei veicoli, rimasto in posizione precaria dopo l'impatto. Non si registrano feriti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale, che si è occupata dei rilievi e della gestione della viabilità.

