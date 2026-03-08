Due uomini, visibilmente ubriachi, disturbavano con schiamazzi e rumori molesti davanti a una casa. Un residente è sceso in strada e, durante un alterco, ha morso e staccato un dito a uno dei due. La vicenda si è conclusa con una denuncia per lesioni a carico del residente coinvolto nell’episodio.

L'autore del fatto uno straniero di 35 anni. La vittima non è in pericolo di vita Sotto casa sua due uomini, evidentemente sotto l’effetto di sostanze alcoliche, producevano schiamazzi e rumori molesti; decide di affrontarli scendendo in strada e nell’alterco che ne segue, stacca a morsi un dito di uno dei due. Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine che stanno indagando sul fatto, i carabinieri della compagnia di Pomezia, un residente della zona non ne poteva più dei rumori molesti che sentiva nelle vicinanze di casa: è sceso per chiedere di smetterla, ma è nato un alterco tra i due. Nel corso della colluttazione l’uomo avrebbe aggredito uno dei due con un morso alla mano sinistra, provocando il distacco di una falange del dito anulare. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Articoli correlati

Urla sotto casa nella notte, scende in strada e stacca un dito a morsi al vicinoÈ sceso in strada per allontanare due individui visibilmente ubriachi che stavano disturbando sotto casa sua e ha staccato il dito di un uomo a morsi.

Tutti gli aggiornamenti su Schiamazzi sotto

Discussioni sull' argomento Schiamazzi sotto casa, lui scende e stacca un dito a morsi. Denunciato per lesioni; Torvaianica, fanno rumore di notte sotto casa: 35enne scende e con un morso stacca un dito a un ragazzo.

Lite per rumori sotto casa, uomo scende e stacca parte di un dito a morsiUna lite scoppiata nella notte per alcuni schiamazzi sotto casa è degenerata in un’aggressione violenta a Torvaianica, sul litorale di Pomezia, dove un uomo ha morso un altro staccandogli la parte fin ... rainews.it

Schiamazzi in birreria, lui lancia una sedia dal balcone: arrestato per stalkingSavona - Era una vicenda che si trascinava da tempo. Fra lui e i titolari della birreria sotto casa. Lui che non sopportava gli schiamazzi dei clienti e secondo quanto ricostruito dai carabinieri era ... ilsecoloxix.it

A un certo punto non ce l'ha fatta più. Ha provato a prendere sonno e poi a sopportare gli schiamazzi di quelle persone sotto casa sua, ma alla fine è uscito dal suo appartamento a chiedere loro di smetterla. Da lì è nata una lite che è poi terminata con una coll - facebook.com facebook