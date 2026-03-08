Scappa di corsa dall' auto fermata dalla polizia | addosso aveva cocaina e hashish

Durante un controllo in via della Maggia a Brescia, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un'auto. Il conducente, scappando a piedi, è stato successivamente catturato dopo un breve inseguimento. Addosso aveva più di due etti di hashish e diversi decine di grammi di cocaina nascosti. La droga è stata sequestrata e l’uomo portato in questura per ulteriori accertamenti.

Lo spacciatore arrestato è un cittadino marocchino di 21 anni, senza fissa dimora e con numerosi precedenti. Il Questore ha disposto la revoca del permesso di soggiorno Oltre due etti di hashish e decine di grammi di cocaina nascosti addosso: è quanto hanno trovato gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato durante un controllo in via della Maggia, a Brescia. L’operazione si è conclusa con l’arresto di un 21enne cittadino marocchino, senza fissa dimora ma regolarmente presente sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia. Il controllo è avvenuto nei giorni scorsi durante le normali attività di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

