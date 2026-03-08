Sassarese | soccorritori in rivolta turni da 24 ore e scandali

Nel Sassarese, i soccorritori del 118 sono in stato di massima allerta a causa di tensioni crescenti tra il personale e l’amministrazione. La protesta si manifesta con turni di 24 ore e segnalazioni di scandali interni che coinvolgono i servizi di emergenza. La situazione ha portato a una rivolta tra i soccorritori, che chiedono chiarimenti e miglioramenti nelle condizioni di lavoro.

Una situazione di forte tensione si è sviluppata nel territorio del Sassarese, dove i soccorritori del 118 hanno assunto un atteggiamento di massima allerta. Il malcontento verso le associazioni gestori del servizio sta crescendo in modo significativo, portando a diverse segnalazioni formali depositate presso l'Ispettorato del Lavoro di Sassari. Operatori sanitari, pur mantenendo l'anonimato per tutelarsi, hanno denunciato condizioni di lavoro che sfiorano la legalità, evidenziando una discrepanza tra le ore assicurate e quelle effettivamente lavorate. I dettagli emersi indicano che gli operatori sono stati assicurati per sei ore ma costretti a coprire turni ventiquattrorali con giorni di riposo discontinui.