Sara Di Liso e Antonio De Sanctis di Montesilvano festeggiano insieme 83 anni e 67 di matrimonio

Sara Di Liso e Antonio De Sanctis, residenti a Montesilvano, hanno celebrato insieme il loro 83° compleanno e i 67 anni di matrimonio. Sara è una casalinga, mentre Antonio lavora come coiffeur e stilista di fama per clienti vip. La coppia ha vissuto molti anni insieme, condividendo momenti di vita e lavoro. La loro storia è nota nella comunità locale per la lunga durata della relazione.

Festeggiano insieme 83 anni e 67 di matrimonio un a delle più longeve coppie di Montesilvano. Parliamo di Sara Di Liso, casalinga, e Antonio De Sanctis, coiffeur e stilista dei vip di provata esperienza. Sarà una felice ricorrenza da trascorrere in famiglia circondati dall'affetto dei figli Gianni, Lucia e Umberto. Una vita trascorsa attraverso esperienze professionali in Svizzera e in Germania, prima di far ritorno definitivamente in Abruzzo. «Abbiamo fatto tanti sacrifici in Italia e all'estero», riferiscono Sara e Antonio, «siamo felici di essere arrivati a questo punto e andiamo avanti per la nostra strada con fiducia. L'importante è che ci sia la salute.