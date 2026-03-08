La prima puntata di Sanremo Top è andata in onda il 7 marzo, con Conti che ha suscitato un giudizio sufficiente e Elettra Lamborghini che ha ricevuto il massimo dei voti. La serata ha offerto un mix di performance e momenti di intrattenimento, restituendo agli spettatori la sensazione di musica dal vivo dopo una settimana senza il tradizionale palco dell’Ariston.

Chi si è sentito per un attimo orfano di Sanremo dopo una settimana trascorsa virtualmente sul palco dell'Ariston, ha potuto colmare la propria voglia di musica e quel pizzico di nostalgia che era rimasta nell'aria con la prima puntata di Sanremo Top. Sì perché, anche se la kermesse sanremese è finita, ci ha pensato Carlo Conti a tornare a puntare i riflettori sui protagonisti dell’ultima edizione del Festival con la prima delle due puntate speciali dedicate proprio all'edizione 2026. Tra canzoni già in vetta alle classifiche, battute divertenti e qualche inevitabile polemica, Sanremo Top ha riportato in prima serata su Rai1 la grande musica. 🔗 Leggi su Dilei.it

Sanremo Top, le pagelle del 7 marzo: Conti convince ma non brilla (6), Elettra Lamborghini risolleva la serata (9)

