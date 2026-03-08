Sanremo e disabilità Palma Aimone | Serve partecipazione reale non solo eroi e pietismi
Palma Aimone, vicepresidente dell’Associazione Italiana Disability Manager, ha commentato l’evento di Sanremo soffermandosi sulla questione dell’inclusione. Da anni si occupa di tematiche legate alla disabilità e ha sottolineato come sia importante puntare sulla reale partecipazione degli artisti, piuttosto che limitarsi a iniziative di sensibilizzazione o a rappresentazioni superficiali. La sua opinione si concentra sulla necessità di coinvolgimento autentico nel contesto dell’evento.
