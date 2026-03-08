Sanità sotto accusa al ' Sant' Anna e Sebastiano' | neonata morta dubbi sui protocolli anti-infezione

Al 'Sant'Anna e Sebastiano' si indaga sulla morte di una neonata, con sospetti riguardo alle procedure adottate per prevenire le infezioni. La vicenda coinvolge anche l’utilizzo di fondi pubblici destinati alla formazione del personale sanitario, ora sotto esame nel procedimento giudiziario in corso. La procura sta verificando le eventuali omissioni nei protocolli di sicurezza e le responsabilità legate alla gestione della situazione.

Una neonata morta, presunte omissioni nei protocolli sanitari e fondi pubblici destinati alla formazione del personale che finiscono ora al centro di una delicata vicenda giudiziaria. È il caso che coinvolge l’Aorn Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e che riguarda la morte della piccola Alyssa Lucia, un episodio che ha spinto la famiglia ad avviare una battaglia legale per fare piena luce su quanto accaduto. Secondo quanto emerge dalla documentazione, l’ospedale casertano avrebbe ricevuto fondi legati ai programmi PnrrPaf destinati alla formazione del personale sanitario sulla prevenzione e gestione delle infezioni ospedaliere. In... 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Al Sant'Anna e San Sebastiano la messa per i donatori di organi

Leggi anche: Arriva in ospedale con una neonata morta nello zaino, 23enne sotto accusa: «L’ha partorita una mia amica»