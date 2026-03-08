Sanità | in Piemonte 1,3 milioni di pazienti rinunciano alle cure

In Piemonte, nel 2025, circa 1,3 milioni di pazienti hanno deciso di non seguire le cure mediche a causa di problemi economici o di attese troppo lunghe. I dati indicano un forte impatto sulla popolazione, con molte persone che preferiscono rinunciare alle visite e ai trattamenti sanitari. La situazione evidenzia una crisi che coinvolge diversi aspetti del sistema sanitario regionale.

Tra i motivi ci sono i tempi di attesa troppo lunghi e ragioni economiche. L'analisi di Facile.it In Piemonte, nel 2025, 1,3 milioni di pazienti hanno rinunciato a curarsi per ragioni economiche o a causa di tempi d'attesa troppo lunghi. A rivelarlo è l'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca mUp Research che ha posto l'attenzione anche sul fenomeno delle "liste d'attesa chiuse", vale a dire l'assenza di disponibilità per prenotare la prestazione richiesta, con cui hanno dichiarato di aver dovuto fare i conti, almeno una volta, 8 pazienti su 10. Per questo motivo sono molti i cittadini che si sono spostati verso la sanità privata.

