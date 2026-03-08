Nella serata di venerdì, si è deciso di approvare la fusione tra la società Sangiovannese e un’altra azienda del settore. I soci della Marzocco hanno dato il loro via libera all’operazione, che potrebbe portare a una nuova configurazione societaria per il club. La notizia arriva dopo settimane di discussioni e riunioni tra le parti coinvolte.

di Massimo Bagiardi Possibile svolta societaria nella Sangiovannese. Nella serata di venerdì si sono riuniti i soci della Marzocco Sangiovannese, società di solo settore giovanile facente pur parte del sodalizio presieduto da Giovanni Serafini, che avrebbero dato il proprio assenso alla fusione con la Sangiovannese 1927, andando così a creare un’unica realtà calcistica che andrebbe a gestire l’intero movimento azzurro. Non è detto, però, che questo passaggio avvenga nell’immediato perché ci sono dei tempi tecnici da rispettare. Un obiettivo, questo, che si era prefissato Martino Neri, attuale main sponsor e futuro patron della società per la felice riuscita di questa trattativa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sangio, si profila una nuova società. Da soci della Marzocco ok alla fusione

