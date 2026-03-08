Salto con gli sci | Austria batte Slovenia nel super team a Lahti sorpresa Finlandia Italia fuori a metà gara

L'Austria ha vinto la gara di salto con gli sci nel Super Team a Lahti, battendo la Slovenia. La Finlandia ha concluso la competizione senza raggiungere il podio, mentre l'Italia è uscita dalla gara a metà percorso. La competizione si è svolta nel tradizionale formato a squadre e ha visto le nazionali sfidarsi sulla pedana finlandese.

Va all'Austria la gara Super Team che chiude il novero delle competizioni del salto con gli sci a Lahti. Sull'HS130 finlandese il duo composto da Jan Hoerl e Daniel Tschofenig s'impone in maniera decisamente convincente sulla Slovenia ( Anze Lanisek, meglio di molte altre volte, e Domen Prevc ): 858.6 per gli austriaci, 836.8 per gli sloveni in una giornata che vive di parecchi colpi di scena. Sono soprattutto due a movimentare la gara odierna. Il primo è legato alla squalifica, già nella prima serie, di Ren Nikaido per sci appena troppo lungo (o meglio, è Nikaido che è sottopeso, volendo girare la questione su come va in questi casi). All'atto pratico, Ryoyu Kobayashi esce di scena prima ancora di poterci entrare.