Salernitana-Latina 2-1 cuore e grinta | granata in 9 uomini per oltre mezzora

Alla partita tra Salernitana e Latina, disputata all’Arechi, la squadra di casa ha vinto con il risultato di 2-1. La Salernitana è rimasta in dieci uomini per circa 30 minuti, ma ha comunque segnato due gol, uno al 15’ con Cabianca, che ha sfruttato un cross da corner, e un altro nel secondo tempo. Il Latina ha segnato un gol nel secondo tempo, ma non è riuscito a recuperare il risultato.

Tempo di lettura: 2 minuti All'Arechi la Salernitana supera il Latina (2-1) e torna alla vittoria. Al 15' vantaggio granata: dagli sviluppi di un corner la palla va sui piedi di Cabianca che trova la conclusione vincente. Al 22' Salernitana in dieci uomini per il rosso a Capomaggio per un'entrata scomposta sul portiere pontino. Al 36' tentativo dalla distanza di Anastasio, blocca Mastrantonio. Al 47' occasione per gli ospiti con la girata di Parigi respinta in angolo da Donnarumma. Il primo tempo si chiude con i granata avanti nel punteggio. All'8' della ripresa raddoppio Salernitana: assist di Achik per Lescano che con la punta anticipa il portiere avversario e deposita la palla in rete. Salernitana (4-3-1-2): Donnarumma; Cabianca (78' Longobardi), Matino, Golemic, Anastasio; Gyabuaa, Capomaggio, De Boer; Achik (64' Berra); Ferraris (25' Quirini) (78' Tascone), Lescano (78' Molina).