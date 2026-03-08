Sale a sette il numero di soldati Usa uccisi in Medio Oriente

Il Central Command statunitense ha comunicato la morte di un settimo soldato americano durante operazioni militari in Medio Oriente, specificando che l’incidente è avvenuto nel corso di azioni contro l’Iran. La notizia si aggiunge a un bilancio di vittime tra i militari statunitensi in quella regione, mentre le operazioni militari continuano. La comunicazione ufficiale non fornisce ulteriori dettagli sugli eventi.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Dopo il lancio di un missile balistico, il secondo, intercettato nello spazio aereo turco, Ankara ha convocoato l'ambasciatore iraniano per protestare. Lo rende noto l'agenzia di stampa Anadolu. "Penso abbiano commesso un grosso errore". 🔗 Leggi su Today.it

