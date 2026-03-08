Sal Da Vinci sarà presente in programmi trasmessi su Rai1 e Canale 5, dopo il Festival. La sua partecipazione non era stata annunciata in anticipo, ma ora è confermato che sarà protagonista in alcune trasmissioni televisive. La notizia ha suscitato attenzione tra il pubblico e gli addetti ai lavori, rendendo evidente la sua presenza nel panorama televisivo italiano.

Non era previsto, ma adesso è ufficiale: Sal Da Vinci sarà protagonista sulle principali reti televisive italiane. L’annuncio a sorpresa è arrivato direttamente da Carlo Conti durante la trasmissione Sanremo Top. Nella prima delle due puntate dello speciale post-Festival, format ideato da Pippo Baudo e ripreso da Conti per celebrare il meglio della kermesse musicale, è stato svelato un importante aggiornamento. Si è iniziato con la gioia di Sal per la vittoria all’Ariston, l’affetto per Napoli e il suo pubblico e l’emozione di rappresentare l’Italia all’ Eurovision. Poi, i numeri della sua musica: Sal Da Vinci si trova al secondo posto della classifica FIMI per le vendite e all’ottava posizione della classifica EarOne, che misura le canzoni più trasmesse in radio, con il suo successo “Per sempre sì”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Sal Da Vinci in onda su Rai1 e Canale 5: la sorpresa del post-Festival

Eros Ramazzotti su Sal Da Vinci: «La canzone non è male, ma l’arrangiamento è un po’ rétro. Non ci rappresenta molto all'Eurovision»Nel pieno del nuovo tour, il cantante commenta l'ultimo Festival di Sanremo: «Masini è un grande cantante e musicista. Ha fatto tanto per Fedez» ... vanityfair.it

Sal Da Vinci, Per Sempre Sì: chi è/ Ascolti e passaggi in radio: boom nelle chart e la polemica con CazzulloSal Da Vinci, chi è il cantautore napoletano protagonista questa sera a Sanremo Top? L'appello ai fan dopo la vittoria: Non rispondete alle provocazioni ... ilsussidiario.net

Daniele Battaglia cerca di mettere in difficoltà Sal Da Vinci nel corso di 'Sanremo Top': "Preferiresti la vittoria della Champions del Napoli o la tua vittoria all'Eurovision" La risposta dell'artista cela anche un pizzico di scaramanzia, oltre che una grande dose - facebook.com facebook

Il vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci, è tornato oggi nella sua Napoli: ad accoglierlo, una grande festa. x.com