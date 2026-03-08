Oggi in Sicilia, Calabria e nel Centro-Sud si prevedono condizioni di tempo instabile, con piogge che porteranno con sé la sabbia del deserto. L'instabilità è causata da un vortice atmosferico attivo tra la Penisola Iberica e il Nord Africa, che influisce sulla situazione meteorologica della regione. Le precipitazioni sono previste in particolare nelle aree centrali e meridionali del Paese.

Piogge che portano con sé la sabbia del deserto previste in giornata soprattutto al Centro-Sud, causate da un vortice attivo fra Penisola Iberica e il Nord Africa. Il nostro Paese costituisce così un’eccezione in un Europa dominata dall’alta pressione. Il vortice sul Mediterraneo "sta richiamando un intenso flusso di correnti direttamente dal Sahara verso l’Italia e il cuore del vecchio continente», osserva Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. I venti d’alta quota, si legge nella nota, stanno spingendo "masse d’aria miti e cariche di umidità» e «soprattutto cariche di 'sabbia' del deserto». Non si tratta di sabbia, precisa Tedici, ma di silt (o limo), costituito da particelle molto più fini e leggere dei granelli di sabbia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sabbia del deserto e piogge: anche oggi tempo instabile in Sicilia e Calabria e Centro-Sud

Sabbia del deserto e piogge: weekend instabile in Sicilia e Calabria e Centro-SudPiogge che portano con sé la sabbia del deserto previste oggi e domani soprattutto al Centro-Sud , causate da un vortice attivo fra Penisola Iberica...

Piogge, temporali e vento forte al Centro-Sud, allerta gialla anche in Calabria e SiciliaUna nuova perturbazione atlantica in ingresso sul Mediterraneo occidentale interesserà gran parte dell’Italia centro-meridionale, determinando una...

Una raccolta di contenuti su Sabbia del deserto e piogge anche oggi....

Temi più discussi: La sabbia del Sahara è arrivata sull'Europa occidentale: previsioni e conseguenze per l'Italia; La sabbia del Sahara è tornata sul Monte Bianco e sulle Alpi LE FOTO; Meteo: La sabbia del Sahara torna a toccare la Svizzera: il picco è atteso per venerdì | blue News; Meteo, Sabbia dal Deserto verso l'Italia, il picco Giovedì 5 Marzo: cielo giallastro su tutto il Paese.

Sabbia del deserto e piogge: anche oggi tempo instabile in Sicilia e Calabria e Centro-SudPiogge che portano con sé la sabbia del deserto previste oggi e domani soprattutto al Centro-Sud, causate da un vortice attivo fra Penisola Iberica e il Nord Africa. Il nostro Paese costituisce così u ... msn.com

Meteo, nel weekend piogge e sabbia del Sahara: clima mite sull’ItaliaNel dettaglio, venerdì 6 marzo al Nord si alterneranno nebbie e schiarite con clima piacevole. Al Centro il cielo sarà parzialmente soleggiato e mite. Al Sud è previsto maltempo a tratti intenso su ... livesicilia.it

LE PREVISIONI | Presenti masse d’aria miti e cariche di umidità e soprattutto cariche di “sabbia” del deserto - facebook.com facebook

Previsioni Meteo, la sabbia del Sahara all'assalto dell'Italia: cieli giallo-rossi in arrivo! Tutti i dettagli sul maltempo dei prossimi giorni x.com