Russia e Cina formano un asse che si mantiene stabile principalmente per motivi di convenienza reciproca. Dopo anni, le relazioni tra i due paesi continuano a essere caratterizzate da accordi strategici e collaborazioni economiche, anche se le tensioni e le differenze restano evidenti. Nel 1997, sotto i rispettivi leader, Mosca e Pechino avevano annunciato un nuovo ordine multipolare basato su dialogo e consultazioni.

Nel 1997, sotto la guida di Boris El’cin e Jiang Zemin, Mosca e Pechino proclamavano la nascita di un ordine multipolare fondato su dialogo, consultazioni e centralità delle Nazioni Unite. La fine del bipolarismo doveva aprire una stagione di cooperazione equilibrata, lontana dall’egemonia statunitense. A quasi trent’anni di distanza, quella visione appare sbiadita. L’intesa tra Russia e Cina non è più soltanto un esercizio diplomatico, ma una convergenza strategica pragmatica alimentata dalla pressione occidentale e dalla competizione sistemica con Washington. Putin, Xi e il consolidamento dell’intesa Con l’ascesa di Vladimir Putin, la Cina diventa per il Cremlino un contrappeso alla presenza euro-atlantica. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Russia e Cina, l’asse che resiste solo perché conviene. Il nuovo equilibrio eurasiatico alla prova

Se anche alla Cina conviene che gli Usa investano nel petrolio venezuelanoFinora la Cina ha buttato miliardi nei pozzi sudamericani, senza riuscire a rilanciare quell’industria petrolifera che Washington vuole invece...

Al Bano canta la resilienza: tra il visto negato per la Russia e il nuovo inno alla libertà nato sull’asse Cellino-TeheranIl cantante sposa la linea del dialogo con Mosca della premier e annuncia un brano-manifesto contro l'oppressione in Iran: «Entro quattro giorni...

Una raccolta di contenuti su Russia e Cina l'asse che resiste solo....

Temi più discussi: Gli USA indeboliscono Russia, Cina e India. Ma l’UE non ha nulla da festeggiare; Come le tecnologie di Russia e Cina sostengono la profondità strategica iraniana; La guerra all’Iran è un duro colpo anche per Russia e Cina; La guerra all'Iran colpisce duramente anche Cina e Russia.

La Cina può sopportare la chiusura di Hormuz per mesi, e senza grandi vantaggi per la RussiaPechino consapevole della sua dipendenza energetica dai flussi di Hormuz ha messo da parte scorte per 3-4 mesi. Oxford Economics: Russia e Iran competono per un bacino limitato di domanda cinese. Non ... ilfoglio.it

L’alleato iraniano brucia, ma la Russia potrebbe trarne vantaggio (anche facendo affari con la Cina)Gli Stati Uniti e Israele stanno bombardando un alleato del Cremlino: domani sarà una settimana tonda dall'avvio della campagna militare. Adesso l'Iran ... ilfattoquotidiano.it

"Colpite raffinerie di petrolio a Teheran. Ormai la crisi petrolifera pare destinata ad essere gravissima Tutto questo mette la Russia in posizione di grande vantaggio." - facebook.com facebook

Paralimpiadi Milano Cortina, la Russia vince due bronzi e 'torna' nel medagliere. Cos'è successo x.com