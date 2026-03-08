Russia e Cina l’asse che resiste solo perché conviene Il nuovo equilibrio eurasiatico alla prova
Russia e Cina formano un asse che si mantiene stabile principalmente per motivi di convenienza reciproca. Dopo anni, le relazioni tra i due paesi continuano a essere caratterizzate da accordi strategici e collaborazioni economiche, anche se le tensioni e le differenze restano evidenti. Nel 1997, sotto i rispettivi leader, Mosca e Pechino avevano annunciato un nuovo ordine multipolare basato su dialogo e consultazioni.
Nel 1997, sotto la guida di Boris El’cin e Jiang Zemin, Mosca e Pechino proclamavano la nascita di un ordine multipolare fondato su dialogo, consultazioni e centralità delle Nazioni Unite. La fine del bipolarismo doveva aprire una stagione di cooperazione equilibrata, lontana dall’egemonia statunitense. A quasi trent’anni di distanza, quella visione appare sbiadita. L’intesa tra Russia e Cina non è più soltanto un esercizio diplomatico, ma una convergenza strategica pragmatica alimentata dalla pressione occidentale e dalla competizione sistemica con Washington. Putin, Xi e il consolidamento dell’intesa Con l’ascesa di Vladimir Putin, la Cina diventa per il Cremlino un contrappeso alla presenza euro-atlantica. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Se anche alla Cina conviene che gli Usa investano nel petrolio venezuelanoFinora la Cina ha buttato miliardi nei pozzi sudamericani, senza riuscire a rilanciare quell’industria petrolifera che Washington vuole invece...
Al Bano canta la resilienza: tra il visto negato per la Russia e il nuovo inno alla libertà nato sull’asse Cellino-TeheranIl cantante sposa la linea del dialogo con Mosca della premier e annuncia un brano-manifesto contro l'oppressione in Iran: «Entro quattro giorni...
Una raccolta di contenuti su Russia e Cina l'asse che resiste solo....
Temi più discussi: Gli USA indeboliscono Russia, Cina e India. Ma l’UE non ha nulla da festeggiare; Come le tecnologie di Russia e Cina sostengono la profondità strategica iraniana; La guerra all’Iran è un duro colpo anche per Russia e Cina; La guerra all'Iran colpisce duramente anche Cina e Russia.
La Cina può sopportare la chiusura di Hormuz per mesi, e senza grandi vantaggi per la RussiaPechino consapevole della sua dipendenza energetica dai flussi di Hormuz ha messo da parte scorte per 3-4 mesi. Oxford Economics: Russia e Iran competono per un bacino limitato di domanda cinese. Non ... ilfoglio.it
L’alleato iraniano brucia, ma la Russia potrebbe trarne vantaggio (anche facendo affari con la Cina)Gli Stati Uniti e Israele stanno bombardando un alleato del Cremlino: domani sarà una settimana tonda dall'avvio della campagna militare. Adesso l'Iran ... ilfattoquotidiano.it
"Colpite raffinerie di petrolio a Teheran. Ormai la crisi petrolifera pare destinata ad essere gravissima Tutto questo mette la Russia in posizione di grande vantaggio." - facebook.com facebook
Paralimpiadi Milano Cortina, la Russia vince due bronzi e 'torna' nel medagliere. Cos'è successo x.com