AGI - "Aver battuto un Paese 'snob' come l' Inghilterra non ha prezzo, questa Nazionale sta costruendo il futuro del movimento": Andrea Lo Cicero, ex pilone con 103 presenze nell' Italia di rugby, era allo stadio Olimpico per lo storico successo per 23-18 sui 'Maestri' inglesi, l'unica squadra del Sei Nazioni che era ancora imbattuta contro gli azzurri. "Mi ha fatto rivivere l' impresa storica contro l' Irlanda nella mia ultima partita", racconta all'AGI il 49enne rievocando il successo del 2013. Lo stesso ct Gonzalo Quesada ha invitato a "restare con i piedi per terra" ma ha parlato di "un grande giorno per il rugby italiano ". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Rugby, Lo Cicero: "Battere un Paese 'snob' come l'Inghilterra non ha prezzo"

