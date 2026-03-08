Rugby Lo Cicero | Battere un Paese ' snob' come l' Inghilterra non ha prezzo

Da agi.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante della nazionale di rugby ha dichiarato che sconfiggere l'Inghilterra, considerata un paese

AGI - "Aver battuto un Paese 'snob' come l' Inghilterra  non ha prezzo, questa  Nazionale  sta costruendo il futuro del movimento":  Andrea Lo Cicero, ex  pilone  con 103 presenze nell' Italia di rugby, era allo  stadio Olimpico  per lo storico  successo  per 23-18 sui 'Maestri' inglesi, l'unica squadra del  Sei Nazioni  che era ancora imbattuta contro gli  azzurri. "Mi ha fatto rivivere l' impresa storica  contro l' Irlanda  nella mia ultima partita", racconta all'AGI il 49enne rievocando il successo del 2013. Lo stesso ct  Gonzalo Quesada  ha invitato a "restare con i piedi per terra" ma ha parlato di "un grande giorno per il  rugby italiano ". 🔗 Leggi su Agi.it

rugby lo cicero battere un paese snob come l inghilterra non ha prezzo
© Agi.it - Rugby, Lo Cicero: "Battere un Paese 'snob' come l'Inghilterra non ha prezzo"

Leggi anche: Quello che non sarà più lo stesso ora che l'Italia ha battuto l'Inghilterra al Sei Nazioni di rugby

Leggi anche: Checco Zalone e la sfida contro ingenui, snob e meta-snob

Una selezione di notizie su Rugby Lo Cicero Battere un Paese 'snob'....

Argomenti discussi: Lo Cicero: Trionfo storico, un giorno questi ragazzi potranno battere gli All Blacks.

Sfida impossibile, arriva il quinto episodio: il conduttore Stefano Corti sfida il campione del rugby Andrea Lo CiceroDomani sabato 21 dicembre alle 14.15 su Italia 1 andrà in onda la quinta puntata di Sfida Impossibile, il programma nel quale il conduttore, Stefano Corti, sfida 6 grandi campioni di varie ... leggo.it

Andrea Lo Cicero, chi è l’ex rugbista e perché viene soprannominato Barone/ La carriera tra sport e tvUna lunga carriera nel rugby professionistico, tra successi e traguardi raggiunti, e una grande ventata di popolarità televisiva arrivata soprattutto negli ultimi anni. Andrea Lo Cicero, originario di ... ilsussidiario.net

Cerca tra news e video legati all’argomento.