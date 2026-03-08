La nazionale italiana di rugby ha battuto l’Inghilterra nel torneo Sei Nazioni 2026 con un punteggio di 23-18, ponendo fine a una serie di 33 sconfitte consecutive. La partita si è conclusa con la vittoria degli azzurri, che hanno ottenuto un risultato importante contro una delle principali squadre del torneo.

La nazionale italiana di rugby ha ottenuto una vittoria storica contro l’Inghilterra nel torneo Sei Nazioni 2026, con un risultato finale di 23 a 18. L’incontro si è svolto allo Stadio Olimpico, dove prima del calcio d’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Carlo Loranzi, ex giocatore scomparso recentemente. Questa impresa segna la prima sconfitta dell’Inghilterra da parte degli azzurri dopo trentatré tentativi falliti, consolidando il percorso di crescita del movimento rugbistico italiano. Il successo non è un caso isolato ma il frutto di una tradizione radicata che collega il passato al presente attraverso figure chiave come Mario Dadati e Giosuè Zilocchi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rugby: Italia batte Inghilterra 23-18, fine di 33 sconfitte

L'Italia del rugby fa la storia: l'Inghilterra è battuta 23-18!L’Italia di Gonzalo Quesada firma un’impresa storica e supera per 23-18 l’Inghilterra all’Olimpico nel match ha completato la quarta giornata del Sei...

Rugby: Italia, vittoria storica sull’Inghilterra (23-18). Esplode la festa dei 70mila all’OlimpicoROMA – L’Italia ha battuto l’Inghilterra 23-18 nel match disputato all’Olimpico di Roma e valido per la 4a giornata del Sei Nazioni.

Rugby, Inghilterra-Nuova Zelanda 33-19: highlights

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rugby Italia batte Inghilterra 23 18....

Temi più discussi: Sei Nazioni: un’Italia eroica fa la storia e batte l’Inghilterra per la prima volta; Rugby, l’Italia batte l’Inghilterra e fa la storia; Sei Nazioni, gli highlights di Italia-Inghilterra 23-18; Italrugby da sogno al Sei Nazioni, gli azzurri battono l'Inghilterra e scrivono la storia LE FOTO.

Rugby, l’Italia fa la storia e batte l’Inghilterra: vi portiamo nel backstage esclusivo con Sky SportVi portiamo dietro le quinte di una giornata storica per il rugby azzurro. Il nostro racconto parte dalla pista della Castro Rugby Academy per vivere l'energia del Wheelchair Rugby: uno sport d'impatt ... msn.com

Rugby Sei Nazioni, Italia-Inghilterra: impresa storica degli azzurri, gli inglesi sconfitti all'OlimpicoIl resoconto del match di Italia-Inghilterra, valido per il quarto turno del Sei Nazioni 2026: gli azzurri fanno la storia con la prima vittoria contro gli inglesi ... sport.virgilio.it

Radio1 Rai. . #Italrugby Sabato 7 marzo 2026 rimarrà nella storia del #rugby. La Nazionale Azzurra sconfigge per la prima volta l'Inghilterra: 23-18. Riviviamo insieme tutte le emozioni dell'Olimpico di Roma nella radiocronaca di #PaoloPacitti su #Radio1 e # - facebook.com facebook

Riquadrino minuscolo per il rugby, niente su Pirovano. Vergogna. x.com