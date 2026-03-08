Rossato la linea del Piave

Jaylen Barford ha giocato 16 minuti e ha segnato 20 punti, con un buon rendimento al tiro da due e da tre punti. Ha contribuito anche con due rimbalzi e una palla recuperata. La maggior parte dei suoi punti arriva in momenti finali, ma si distingue come il miglior realizzatore della partita, offrendo il suo apporto anche durante il corso del match.

Jaylen BARFORD (16 minuti, 34 da 2, 49 da 3, 22 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 recuperata, 20 punti) La maggior parte dei punti li fa a gara chiusa, ma risulta il top-scorer e dà il suo contributo anche mentre la partita vera è in corso. Voto 6.5 Stephen BROWN (17 minuti, 36 da 2, 23 da 3, 23 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 assist, 14 punti) Parte sottotono poi cresce alla distanza partecipando all'esaltazione generale. Voto 6,5 Jokhow Panom THOR (23 minuti, 24 da 2, 03 da 3, 35 ai liberi, 5 rimbalzi, 1 persa, 2 recuperate, 2 assist, 3 stoppate, 4 punti) Protagonista col suo atletismo quando, nel secondo quarto, la gara prende decisa la via di Reggio e lui domina sui due lati del campo, in modo poco appariscente ma molto efficace.